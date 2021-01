Destruction AllStars ci mostra i suoi protagonisti in un trailer senza freni

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Febbraio vedrà il lancio di una nuova esclusiva Sony per PlayStation 5,; scopriamo il roster di personaggi nel nuovo. PlayStation Europe ha pubblicato un nuovodell'atteso titolo di autoscontri sviluppato da Lucid Games: nel video, intitolato Meet Your, possiamo incontrare alcuni dei carismatici sedici, tutti dotati di particolarità decisamente peculiari e mezzi di locomozione... caratteristici a dir poco! Ultimo Barricodo, Boxtop, Harmony, Jian, sono solo alcuni dei nomi che diverranno familiari ai giocatori PS5 che potranno giocare gratis al titolo tramite abbonamento PS Plus. Leggi altro...