Conte può governare con un governo di minoranza? I dubbi di Celotto (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Costituzione non pone ostacoli. Come ben chiarisce l’art. 94 Cost. è sufficiente la maggioranza semplice, cioè dei votanti per far restare in carica il governo. Lo capiamo ancora più chiaramente dai lavori dell’Assemblea costituente. L’art. 87 del Progetto di Costituzione prevedeva infatti espressamente che la fiducia dovesse essere accordata con la maggioranza “assoluta”. Invece nella seduta del 24 ottobre 1947 questo requisito venne soppresso. Limpide sono le parole spese quel pomeriggio da Costantino Mortati, uno dei più esperti giuristi fra i costituenti: “La soppressione del requisito della maggioranza assoluta nel voto di fiducia si basa sulla considerazione della attuale situazione politica italiana, caratterizzata dalla mancanza di grandi partiti e dalla necessità di dar vita a ministeri di coalizione. In presenza di una siffatta situazione può sembrare ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 gennaio 2021) La Costituzione non pone ostacoli. Come ben chiarisce l’art. 94 Cost. è sufficiente la maggioranza semplice, cioè dei votanti per far restare in carica il. Lo capiamo ancora più chiaramente dai lavori dell’Assemblea costituente. L’art. 87 del Progetto di Costituzione prevedeva infatti espressamente che la fiducia dovesse essere accordata con la maggioranza “assoluta”. Invece nella seduta del 24 ottobre 1947 questo requisito venne soppresso. Limpide sono le parole spese quel pomeriggio da Costantino Mortati, uno dei più esperti giuristi fra i costituenti: “La soppressione del requisito della maggioranza assoluta nel voto di fiducia si basa sulla considerazione della attuale situazione politica italiana, caratterizzata dalla mancanza di grandi partiti e dalla necessità di dar vita a ministeri di coalizione. In presenza di una siffatta situazione può sembrare ...

