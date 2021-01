Canegrate | l' ammissione | Pagina social del Comune? Tutto passa dal sindaco

(Di giovedì 21 gennaio 2021)(Milano) 21 gennaio 2021 - Chi gestisce laFacebook ufficiale deldi? Se lo chiedono in tanti e da mesi, visto risposte che arrivano anche in tarda serata e ...

Ultime Notizie dalla rete : Canegrate ammissione

Il Giorno

Canegrate (Milano) 21 gennaio 2021 - Chi gestisce la pagina Facebook ufficiale del Comune di Canegrate? Se lo chiedono in tanti e da mesi, visto risposte che arrivano anche in tarda serata e discussio ...Inizia ben l'anno per al scuola di musica Primo Piano di Canegrate. Un allievo di 11 anni, Alberto Girotti di Nerviano ...