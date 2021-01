Bianchini (MIO): “Comunicazione Covid gestita da chi non ha evidenze scientifiche” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Il Presidente MIO Italia (Movimento Imprese e Ospitalità), Paolo Bianchini, ha presentato alla Procura di Viterbo un esposto contro il professor Pregliasco – uno dei più citati virologi italiani – per prestare attenzione al fatto che alcuni virologi e immunologi – le nuove star della tv – con le loro dichiarazioni creano un clima di allarmismo che a sua volta alimenta paure e incertezze tra i cittadini ed incide negativamente sull’economia italiana in generale e sull’attività di molti imprenditori in particolare. Su questa vicenda, Sputnik Italia ha intervistato proprio Paolo Bianchini.



"Perché abbiamo scelto proprio Pregliasco fra tutti i "virologi star" che vanno in onda più spesso del premier Conte? Per una semplice ragione – spiega Bianchini -. Il 2 gennaio il Professore ha fatto una dichiarazione sulla stampa dicendo che per ...

