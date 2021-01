BCE | cosa aspettarsi dal primo meeting del 2021

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 21 gennaio 2021) (Teleborsa) – Proprio perchè il 2020 era finito con una novità, ovvero il potenziamento e l’estensione del Piano anti pandemico PEPP, non ci dovrebbero essere nuove decisioni di politica monetaria nella riunione del consiglio direttivo della BCE prevista per oggi, la prima del. Christine Lagarde, che guida la Banca centrale europea, continua a ripetere di essere pronta a ricalibrare le misure in caso di necessità, ma nell’ultimo mese non sono sorti cambiamenti che lo possano giustificare, secondo gli analisti. Lagarde, soltanto la settimana scorsa, ha detto che in questa fase uno degli errori da evitare è quello di “rimuovere troppo presto” gli aiuti all’economia, e difatti a dicembre il board BCE ha optato per l’aumento della dotazione del Programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP) di 500 miliardi di euro, per un totale di 1.850 miliardi di euro, ed ...