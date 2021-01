Arnold Schwarzenegger si vaccina: “Vieni con me se vuoi vivere” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Arnold Schwarzenegger condivide il video mentre riceve il vaccino contro il Coronavirus e cita il suo Terminator: “Vieni con me se vuoi vivere” Arnold Schwarzenegger ha ricevuto il vaccino contro il Coronavirus ed esorta tutti a seguire il suo esempio con un riferimento alla nota frase di Terminator: “Vieni con me se vuoi vivere“. L’attore di Hollywood ed ex governatore della California ha condiviso su Twitter il video del momento in cui viene sottoposto alla procedura di vaccinazione, attraverso il finestrino della sua auto, nei pressi dello stadio della squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers. Dopo l’iniezione afferma: “Tutto bene, ho appena ricevuto il mio vaccino e lo consiglierei a ... Leggi su zon (Di giovedì 21 gennaio 2021)condivide il video mentre riceve il vaccino contro il Coronavirus e cita il suo Terminator: “con me seha ricevuto il vaccino contro il Coronavirus ed esorta tutti a seguire il suo esempio con un riferimento alla nota frase di Terminator: “con me se“. L’attore di Hollywood ed ex governatore della California ha condiviso su Twitter il video del momento in cui viene sottoposto alla procedura dizione, attraverso il finestrino della sua auto, nei pressi dello stadio della squadra di baseball dei Los Angeles Dodgers. Dopo l’iniezione afferma: “Tutto bene, ho appena ricevuto il mio vaccino e lo consiglierei a ...

