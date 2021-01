Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gianni Sperti Attacca Aurora Tropea! (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Aurora torna a sentirsi con Giancarlo e così Gianni ipotizza che tra i due possa esserci un accordo. Intanto Sophie bacia Giorgio facendo ingelosire molto Matteo… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne si è parlato a lungo di Aurora e Giancarlo. I due hanno continuato a sentirsi, nonostante avessero interrotto la frequentazione. Nella Puntata, si parla a lungo anche di Sophie. Ecco cosa è successo nella Puntata di Oggi a Uomini e Donne! Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Aurora e Giancarlo sotto accusa! La ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 20 gennaio 2021)ditorna a sentirsi con Giancarlo e cosìipotizza che tra i due possa esserci un accordo. Intanto Sophie bacia Giorgio facendo ingelosire molto Matteo… Nellaquotidiana disi è parlato a lungo die Giancarlo. I due hanno continuato a sentirsi, nonostante avessero interrotto la frequentazione. Nella, si parla a lungo anche di Sophie. Ecco cosa è successo nelladidie Giancarlo sotto accusa! La ...

marattin : Qui c’è - per chi la vuole ascoltare - sia la risposta al “ma insomma, perché l’avete fatto?!” sia a chi ci ha scam… - robersperanza : Un milione di persone vaccinate in Italia. È il primo incoraggiante passo di questa maratona decisiva per il futur… - matteosalvinimi : #Salvini: Se venisse chiesto a Lega e centrodestra di verificare la possibilità di un governo per prendere per mano… - garau_franco : RT @ANPIRomaPosti: Il #20genn1927, con un decreto legge,il Governo fascista intervenne sui salari delle donne riducendoli alla metà rispett… - Annaelegalita : RT @MaxTomorrow: Allora è proprio vero: qui su Twitter nascono anche amicizie sincere. Soprattutto tra Uomini e Donne. -