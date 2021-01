San Basilio | scoperto triangolo spaccio | tre arresti e sequestri

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma – A dare il via alle indagini della Polizia di Stato gli strani movimenti notati dagli agenti in borghese del IV Distretto San, diretto da Eugenio Ferraro, durante i mirati servizi contro lodi sostanze stupefacenti nel quartiere di competenza. Dopo giorni di appostamenti, gli investigatori hanno capito i meccanismi della ‘piazza dia cielo aperto’, organizzata con vedette, nelcostituito da via Morrovalle, via Recanati e via Osimo. Quando i poliziotti hanno assistito ad uno scambio denaro/droga, quest’ultima recuperata da dietro un cespuglio e ceduta ad un ‘cliente’ dietro pagamento, sono rimasti nascosti senza mai perdere d’occhio il pusher. Poco dopo un 25enne romano, e’ stato visto insieme al fratello 21enne, avvicinarsi ad un palazzo e, mentre il primo e’ rimasto fuori a ...