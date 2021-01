Roma, fiducia a Fonseca fino a sabato: la squadra non andrà in ritiro (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Roma - fiducia a Fonseca , almeno fino a sabato. La dirigenza della Roma dopo il tracollo di ieri in Coppa Italia con la sconfitta per 4 a 2 contro lo Spezia tra ieri sera e questa mattina ha deciso ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 20 gennaio 2021), almeno. La dirigenza delladopo il tracollo di ieri in Coppa Italia con la sconfitta per 4 a 2 contro lo Spezia tra ieri sera e questa mattina ha deciso ...

LegaSalvini : ++ ?? Governo: Maria Rosaeia Rossi di FI vota si' a fiducia ++ (ANSA) - ROMA, 19 GEN - La senatrice di Forza Italia-… - DiMarzio : Se le cose dovessero precipitare, l'#ASRoma valuterà il profilo di #Allegri - GoalItalia : La #Roma dà fiducia a tempo a Fonseca, ma ha già pre-allertato Allegri in caso di esonero ?? [?? Sky Sport] - strumentiumani : @PaolaDiCaro @jerryscottismo Non faccio nomi, se no mi aggredisci ?? io sono calmo, speranzoso come sempre, il probl… - AlexJuventina34 : RT @DiMarzio: Se le cose dovessero precipitare, l'#ASRoma valuterà il profilo di #Allegri -