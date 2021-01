Rifiuti, Iren: al via le “Ecoisole Smart” a Torino (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Parte in questi giorni la campagna informativa di Amiat Gruppo Iren per l’attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata ad accesso controllato tramite “Ecoisole Smart” nel quartiere San Salvario. L’avvio del nuovo servizio interesserà un totale di oltre 7 mila torinesi residenti nell’area compresa tra corso Marconi, via Nizza, corso Vittorio Emanuele II e corso Massimo D’Azeglio. La nuova raccolta – spiega una nota – prevede, nello specifico, la sostituzione delle attuali attrezzature stradali con nuovi cassonetti “Smart” utilizzabili solo dai residenti tramite una personale tessera elettronica. “Si tratta di un altro tassello per incrementare sul territorio cittadino l’estensione della raccolta domiciliare con lo scopo di accrescere ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Teleborsa) – Parte in questi giorni la campagna informativa di Amiat Gruppoper l’attivazione del nuovo sistema di raccolta differenziata ad accesso controllato tramite “” nel quartiere San Salvario. L’avvio del nuovo servizio interesserà un totale di oltre 7 mila torinesi residenti nell’area compresa tra corso Marconi, via Nizza, corso Vittorio Emanuele II e corso Massimo D’Azeglio. La nuova raccolta – spiega una nota – prevede, nello specifico, la sostituzione delle attuali attrezzature stradali con nuovi cassonetti “” utilizzabili solo dai residenti tramite una personale tessera elettronica. “Si tratta di un altro tassello per incrementare sul territorio cittadino l’estensione della raccolta domiciliare con lo scopo di accrescere ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata della ...

