Napoli, un'altra voragine e l'auto precipita nel buco (Di giovedì 21 gennaio 2021) Uno sprofondamento della sede stradale si è verificato questo pomeriggio in via del Cassano, quartiere Secondigliano, alla periferia di Napoli. Lo rende noto il consigliere regionale Francesco Emilio ... Leggi su leggo (Di giovedì 21 gennaio 2021) Uno sprofondamento della sede stradale si è verificato questo pomeriggio in via del Cassano, quartiere Secondigliano, alla periferia di. Lo rende noto il consigliere regionale Francesco Emilio ...

CalderaGiovanni : @EnricoTurcato @Ruttosporc che l'atteggiamento della Juve non è cambiato rispetto all'inter.Un gol su rimpallo e un… - conte_negroni : RT @FrancoTirator3: @Ruttosporc La cosa ridicola è quel non tutti ci riescono subito. No infatti. Solo quelli presi dalla juve perché con l… - FrancoTirator3 : @Ruttosporc La cosa ridicola è quel non tutti ci riescono subito. No infatti. Solo quelli presi dalla juve perché c… - enrigoletto : @AzrofE @pisto_gol Era un'altra cosa, ma con la juventus raramente ha giocato meglio di così. Anche la storica vitt… - MBorromini : @officialmaz Il #napoli non demerita? Hai visto in altra partita... -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli altra Napoli, un'altra clamorosa voragine e l'auto precipita al suo interno Il Mattino Chiellini: “Ne ho alzata un’altra. Una Supercoppa per ripartire e migliorare”

La Supercoppa è bianconera: 2-0 della Juve al Napoli coi gol di Ronaldo e Morata ... Sono felice, ho alzato un’altra coppa. E’ per me una serata da ricordare e per la Juve un motivo di ripartenza per ...

Pirlo: "Vincere da allenatore è più bello. Non siamo la Juve vista con l'Inter, lo abbiamo dimostrato"

Primo trofeo da allenatore per Andrea Pirlo. La sua Juventus ha battuto il Napoli per 2-0 in Supercoppa. Il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di Rai ...

La Supercoppa è bianconera: 2-0 della Juve al Napoli coi gol di Ronaldo e Morata ... Sono felice, ho alzato un’altra coppa. E’ per me una serata da ricordare e per la Juve un motivo di ripartenza per ...Primo trofeo da allenatore per Andrea Pirlo. La sua Juventus ha battuto il Napoli per 2-0 in Supercoppa. Il tecnico bianconero è intervenuto ai microfoni di Rai ...