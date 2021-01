Mi piace la sua compagna Alessandro Sallusti e il GF Vip? Confessione pesantissima

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Endorsement senza precedenti al Grande Fratello. Tommaso Zorzi fa unanel corso dell'ultima notte trascorsa della casa del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. E spunta, per la prima volta, il suo parere sugli opinionisti in tv. “MiPatrizia Groppelli”, dice l'influencer. Che conta molto sul giudizio delladi. Da anni è presente nei salotti tv della d'Urso e non fa sconti a nessuno. Molti fan di Zorzi, che sperano di vederlo presto al Live contro tutti, immaginano una sfera verde della Groppelli. E se fosse rossa? Chissà. L'opinionista, intanto, non commenta il giudizio di Zorzi. Mistero. Il resto è storia di questi giorni.