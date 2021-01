L'Italia è in svendita (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dall'industria al turismo, dal lusso all'agroalimentare con la pande mia interi settori produttivi diventano un affare per i gruppi stranieri. Da seconda manifattura d'Europa a outlet il passo è breve e disastroso. e l'anestesia produttiva e di consumi dovuta al virus cinese e l'attesa messianica dei soldi del Recovery fund fiaccano l'economia. Col rischio di rendere inefficace il rimbalzo, se ci sarà, quando usciremo dalla pandemia. Per ora bisogna misurarsi con un Pil sprofondato a meno 10,4 per cento e con una strage di aziende. L'ultima stima parla di 390 mila imprese chiuse che non riapriranno. L'allarme lo ha dato Mario Draghi. L'ex presidente della Bce evocato come salvatore della patria nella sua relazione al G30 è stato chiarissimo: «La situazione è peggiore di quel che sembra, soprattutto per le piccole e medie imprese e le autorità devono agire immediatamente». Che cosa ... Leggi su panorama (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Dall'industria al turismo, dal lusso all'agroalimentare con la pande mia interi settori produttivi diventano un affare per i gruppi stranieri. Da seconda manifattura d'Europa a outlet il passo è breve e disastroso. e l'anestesia produttiva e di consumi dovuta al virus cinese e l'attesa messianica dei soldi del Recovery fund fiaccano l'economia. Col rischio di rendere inefficace il rimbalzo, se ci sarà, quando usciremo dalla pandemia. Per ora bisogna misurarsi con un Pil sprofondato a meno 10,4 per cento e con una strage di aziende. L'ultima stima parla di 390 mila imprese chiuse che non riapriranno. L'allarme lo ha dato Mario Draghi. L'ex presidente della Bce evocato come salvatore della patria nella sua relazione al G30 è stato chiarissimo: «La situazione è peggiore di quel che sembra, soprattutto per le piccole e medie imprese e le autorità devono agire immediatamente». Che cosa ...

