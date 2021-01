La linea di make-up ispirata a Animal Crossing (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Foto: Colour-Pop)Nintendo ha collaborato con il produttore di cosmetici ColourPop per realizzare un’esclusiva linea di make-up ispirata a uno dei giochi più apprezzati dell’ultimo anno, Animal Crossing: New Horizons. Da Tom Nook, passando per Agostina, Fuffi e Blatero, sono presenti undici prodotti, ognuno dedicato a uno (o più) personaggi che compaiono sull’isoletta. Dal display di Nintendo Switch alla realtà, la linea di cosmetici ColourPop edizione speciale Animal Crossing: New Horizons si rende disponibile in quattro variazioni di palette per gli ombretti con le tonalità di azzurro con Tom Nook assieme a Marco e Mirco, Blatero e Celeste con gli ocra, Agostina e Filomena (e Bice) con i viola e infine Fuffi che è l’unica da sola con i rosa e il ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 gennaio 2021) (Foto: Colour-Pop)Nintendo ha collaborato con il produttore di cosmetici ColourPop per realizzare un’esclusivadi-upa uno dei giochi più apprezzati dell’ultimo anno,: New Horizons. Da Tom Nook, passando per Agostina, Fuffi e Blatero, sono presenti undici prodotti, ognuno dedicato a uno (o più) personaggi che compaiono sull’isoletta. Dal display di Nintendo Switch alla realtà, ladi cosmetici ColourPop edizione speciale: New Horizons si rende disponibile in quattro variazioni di palette per gli ombretti con le tonalità di azzurro con Tom Nook assieme a Marco e Mirco, Blatero e Celeste con gli ocra, Agostina e Filomena (e Bice) con i viola e infine Fuffi che è l’unica da sola con i rosa e il ...

Nintendo ha collaborato con il produttore di cosmetici ColourPop per realizzare un’esclusiva linea di make-up ispirata a uno dei giochi più apprezzati dell’ultimo anno, Animal Crossing: New Horizons.

Animal Crossing, presto sarà disponibile la linea di make-up

L'ultimo videogame di Animal Crossing ha spopolato quanto non mai, tanto da giustificare la produzione di make-up a tema.

L'ultimo videogame di Animal Crossing ha spopolato quanto non mai, tanto da giustificare la produzione di make-up a tema.