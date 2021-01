Inauguration Day | oggi l’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca

RaiRadio2 : Ci siamo! Oggi è l’Inauguration Day. Siamo pronti a partire per Washington. Chi ritwitta sale a bordo con noi.… - Agenzia_Ansa : #Usa è il giorno di #Biden 'E' l'ora di unire l'America'. Il presidente eletto lascia in lacrime il suo #Delaware,… - RaiNews : L'insediamento ufficiale, il giuramento di Joe Biden e Kamala Harris #InaugurationDay Speciale #Rainews24 dalle 17… - eziomauro : RT @repubblica: Washington, Inauguration Day: Joe Biden in chiesa prima del giuramento - eziomauro : RT @repubblica: Usa Inauguration Day 2021. Donald Trump e Melania lasciano la Casa Bianca -

Ultime Notizie dalla rete : Inauguration Day

Jill and Carlo talk Inauguration Day: the plan, who's performing and when, how it will look and what to watch for as President Trump leaves office and Joe Biden takes the mantle. Plus, Austin...so hot ...Donald Trump branded himself a miracle-worker in his final speech as President of the United States. Speaking as he prepared to board Joint Base Andrews, Trump told a cheering crowd of supporters: ‘We ...