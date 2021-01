I Santi di Giovedì 21 Gennaio 2021 (Di giovedì 21 gennaio 2021) I Santi DEL GIORNO, 21 Gennaioda www.Santiebeati.it Sant’ AGNESE Vergine e martire – MemoriaRoma, fine sec. III, o inizio IVAgnese nacque a Roma da genitori cristiani, di una illustre famiglia patrizia, nel III secolo. Quando era ancora dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono i fedeli che s’abbandonavano alla defezione. Agnese, che aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell’attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di pote…www.Santiebeati.it/dettaglio/22350 Sant’ EPIFANIO DI PAVIA VescovoEpifanio fu uno dei vescovi più importanti del suo tempo, meritandosi l’appellativo di “luce e padre dei vescovi”. Nato a Pavia ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 21 gennaio 2021) IDEL GIORNO, 21da www.ebeati.it Sant’ AGNESE Vergine e martire – MemoriaRoma, fine sec. III, o inizio IVAgnese nacque a Roma da genitori cristiani, di una illustre famiglia patrizia, nel III secolo. Quando era ancora dodicenne, scoppiò una persecuzione e molti furono i fedeli che s’abbandonavano alla defezione. Agnese, che aveva deciso di offrire al Signore la sua verginità, fu denunciata come cristiana dal figlio del prefetto di Roma, invaghitosi di lei ma respinto. Fu esposta nuda al Circo Agonale, nei pressi dell’attuale piazza Navona. Un uomo che cercò di avvicinarla cadde morto prima di pote…www.ebeati.it/dettaglio/22350 Sant’ EPIFANIO DI PAVIA VescovoEpifanio fu uno dei vescovi più importanti del suo tempo, meritandosi l’appellativo di “luce e padre dei vescovi”. Nato a Pavia ...

