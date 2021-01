GF Vip | il pronostico di Dayane Mello | “Non vincerò io | lei è la favorita”

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Da tutti ritenuta laalla vittoria finale,si dice sicura che a vincere sarà un’altra concorrente rimasta in ombra. Ci sono protagonisti del GF Vip che ormai resistono all’interno della casa più spiata d’Italia da 4 mesi. Quando a dicembre Alfonso Signorini ha annunciato il prolungamento del programma, comunicando loro che sarebbero dovuti rimanere 2 mesi più del previsto, in molti hanno accusato il colpo, specie Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Proprio l’influencer è ritenuto dall’inizio il favorito numero 1 a vincere questa edizione del programma e con il passare delle settimane è riuscito a digerire l’inattesa novità e tornare quello dell’inizio. In queste ultime settimane, tuttavia, un’altra concorrente sembra aver conquistato il favore del pubblico a casa, divenendo la principale avversaria ...