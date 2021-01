Doppia tegola per la Lazio: out Luis Alberto e Luiz Felipe (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla vigilia della Coppa Italia, due brutte notizie per la Lazio: Luis Alberto è in ospedale per appendicite, Luiz Felipe fuori per tutta la stagione. È durata assai poco la gioia post derby per la Lazio. I ragazzi di Simone Inzaghi devono fare i conti con due notizie che non possono fare bene ne alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Alla vigilia della Coppa Italia, due brutte notizie per laè in ospedale per appendicite,fuori per tutta la stagione. È durata assai poco la gioia post derby per la. I ragazzi di Simone Inzaghi devono fare i conti con due notizie che non possono fare bene ne alla Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

serieAnews_com : ????#Lazio, doppia tegola per i biancocelesti: - infoitsport : Doppia Tegola | Milan, ufficiale: stop per Romagnoli e Saelemaekers - calciomercatoit : ?????#SerieA - le decisioni del giudice sportivo: doppia tegola #Milan - MilanLiveIT : Ecco il comunicato ufficiale del Giudice Sportivo - atmilan1899 : Doppia tegola in casa #Milan: i rossoneri annunciano due casi di positività al Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Doppia tegola Doppia Tegola | Milan, ufficiale: stop per Romagnoli e Saelemaekers MilanLive.it Lazio, doppia tegola per Inzaghi: fuori due titolari

La Lazio è tornata a volare in campionato ma mister Inzaghi deve fare i conti con due infortunati tra i titolari biancocelesti ...

NEWS – Tegola Luiz Felipe! Mandzukic, Kjaer, Sanchez, Bennacer, Sensi: le novità

LUIZ FELIPE – Una mazzata dalla Germania per Simone Inzaghi. A svelarlo è il Corriere dello Sport oggi: “Luiz Felipe deve fermarsi e non sarà una pausa breve. E’ l’esito del controllo effettuato luned ...

La Lazio è tornata a volare in campionato ma mister Inzaghi deve fare i conti con due infortunati tra i titolari biancocelesti ...LUIZ FELIPE – Una mazzata dalla Germania per Simone Inzaghi. A svelarlo è il Corriere dello Sport oggi: “Luiz Felipe deve fermarsi e non sarà una pausa breve. E’ l’esito del controllo effettuato luned ...