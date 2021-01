Cristiano Ronaldo: “Felici della vittoria, deve darci fiducia. Scudetto? Non è finita” (Di giovedì 21 gennaio 2021) Cristiano Ronaldo è intervenuto ai microfoni Rai dopo la vittoria contro il Napoli: "E' stata un partita difficile e giocata su un campo non semplice, siamo molto Felici perchè questa vittoria ci può dare fiducia. Dobbiamo avere un atteggiamento differente, dopo la gara con l'Inter siamo stati male e questo titolo deve darci fiducia per il resto della stagione. Scudetto? Possiamo ancora farcela, Inter e Milan sono molto forti e sono in forma ma la stagione è ancora lunga".caption id="attachment 1082693" align="alignnone" width="4561" Cristiano Ronaldo, getty/caption ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di giovedì 21 gennaio 2021)è intervenuto ai microfoni Rai dopo lacontro il Napoli: "E' stata un partita difficile e giocata su un campo non semplice, siamo moltoperchè questaci può dare. Dobbiamo avere un atteggiamento differente, dopo la gara con l'Inter siamo stati male e questo titoloper il restostagione.? Possiamo ancora farcela, Inter e Milan sono molto forti e sono in forma ma la stagione è ancora lunga".caption id="attachment 1082693" align="alignnone" width="4561", getty/caption ITA Sport Press.

