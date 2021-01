Beforeigners | la nuova serie su Rai Play in streaming da oggi

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Su Raiè disponibile da20 gennaio il crime thriller fantascientifico, direttamente da HBO Europe, in esclusiva prima visione per l'Italia! La città di Oslo viene improvvisamente invasa da persone che provengono dal passato e la loro integrazione con gli umani dinon è affatto semplice. Fra omicidi e viaggi nel tempo l'originalissima produzione norvegesefirmata HBO Europe, arriva su Raiin esclusiva prima visioneper l'Italia da20 gennaio. Lainizia con uno strano fenomeno mondiale che si verifica nell'oceano a largo di Oslo, quando potenti lampi di luce sono seguiti dall'improvvisa apparizione di persone provenienti da tre epoche diverse: l'età della pietra, il ...

