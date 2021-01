Alice in Wonderland: Johnny Depp svela il dettaglio sulla follia del Cappellaio Matto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Durante un'intervista del 2010 su Alice in Wonderland, Johnny Depp e Tim Burton hanno parlato della follia del Cappellaio Matto, svelando alcuni detagli curiosi che sono stati esclusi dal film. Johnny Depp, durante un'intervista del 2010, ha spiegato l'origine del personaggio del Cappellaio Matto di Alice in Wonderland aggiungendo anche una spiegazione relativa alla genesi di questa espressione citando anche alcuni riferimenti storici. "C'è sempre stato un grande dilemma a proposito del Cappellaio, la stessa definizione 'Matto come un Cappellaio' deriva dalla quantità di mercurio che erano soliti usare ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Durante un'intervista del 2010 suine Tim Burton hanno parlato delladelndo alcuni detagli curiosi che sono stati esclusi dal film., durante un'intervista del 2010, ha spiegato l'origine del personaggio deldiinaggiungendo anche una spiegazione relativa alla genesi di questa espressione citando anche alcuni riferimenti storici. "C'è sempre stato un grande dilemma a proposito del, la stessa definizione 'come un' deriva dalla quantità di mercurio che erano soliti usare ...

isaaclothbrok : c'è alice in wonderland me lo stavo perdendo - Xauvage : ' Se ora divergi dal percorso...' ' Lo scelgo io,il percorso ' ( Alice in Wonderland) - Noovyis : (Alice In Wonderland: il film con Johnny Depp in onda stasera su Italia 1) Playhitmusic - - mchalamxt : ? ?? ? - «Oh Louis. Hai l’aria di Alice che ha seguito il bianconiglio ed è sorpresa di trovarsi a Wonderland.» - WillJemAlways : Amica che mi scrive perché su Italia 1 c'è Alice in wonderland e quando lo vede pensa sempre a me???????? -