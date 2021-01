Stefania Orlando, ‘è ora di tornare a casa’. Il post del marito mette in allarme i fan (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip c’è grande apprensione per cosa succederà a Stefania Orlando: la conduttrice televisiva, infatti, potrebbe presto lasciare il reality show di Canale 5 e a confermarlo c’è un tweet del marito appena comparso sul web. Ma come mai questa decisione? LEGGI ANCHE: — Il marito di Stefania Orlando contro il #GFVip: il like al tweet che parla di televoto truccato Stefania Orlando lascia la casa del GF Vip? A quanto pare, le sue ore nella casa più spiata d’Italia sono ormai contate. A confermare il tutto c’è anche un tweet del marito. Foto: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine ItalyStefania Orlando lascia la casa del GF Vip? Andiamo con ordine. Il ... Leggi su funweek (Di martedì 19 gennaio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip c’è grande apprensione per cosa succederà a: la conduttrice televisiva, infatti, potrebbe presto lasciare il reality show di Canale 5 e a confermarlo c’è un tweet delappena comparso sul web. Ma come mai questa decisione? LEGGI ANCHE: — Ildicontro il #GFVip: il like al tweet che parla di televoto truccatolascia la casa del GF Vip? A quanto pare, le sue ore nella casa più spiata d’Italia sono ormai contate. A confermare il tutto c’è anche un tweet del. Foto: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italylascia la casa del GF Vip? Andiamo con ordine. Il ...

trash_italiano : MA COME SI FA AD INSULTARE STEFANIA ORLANDO COME #GFVIP - domeniconaso : Stefania Orlando non ha, per fortuna, l’ossessione della vittoria che, purtroppo, vedo in ALTRI. Ti si ama, Orland… - GrandeFratello : 'Se esci tu, esco anche io' ???? #GFVIP - egenietta : RT @Capviotti: 'LA CADUTA DI CINECITTÀ' Starring: Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Dayane Mello, Rosalinda Adua Cannavò Che l'anarchia iniz… - infoitcultura : Andrea Roncato ha mentito: Stefania Orlando l’ha lasciato per problemi di droga! (VIDEO) -