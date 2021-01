“Sei stata eliminata” GF Vip | nessuno l’avrebbe detto ma è successo! Lacrime e dispiaceri E nella notte succede di tutto

(Di martedì 19 gennaio 2021) Una nuova puntata del GF Vip 5 ieri, lunedì 18 gennaio 2021. Questo è stato il 33esimo appuntamento per il reality show condotto da Alfonso Signorini. La serata è iniziata con le varie anticipazioni, che hanno annunciato importanti colpi scena. Il conduttore l’ha definita una puntata “senza tregua”. Dopo di che, si è passati subito a uno dei temi centrali di queste ultime settimane, che vede protagonisti Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Il resto dei concorrenti, fatta eccezione per Dayane Mello e Tommaso Zorzi, hanno seguito ildalla stanza da letto. I due hannola loro sulla love story che è nata da poco dentro la Casa più spiata d’Italia e che sta, attualmente, affrontando più bassi che alti. Subito dopo è arrivato il momento per Pierpaolo di avere un confronto con suo fratello Giulio, faccia a faccia.Dopo di che, la puntata è ...

ItaliaViva : Sei mesi fa, il 22 luglio, in Parlamento, abbiamo chiesto a Conte di dedicare agosto alla scrittura del Recovery Pl… - 2alone8_ : cara sorella, comprendo che ieri hai avuto un attacco di cacarella esplosiva e sei stata male ma porcatroia, LAVATI… - cornobianco : @bobogiac ogni tua scelta politica è stata una debacle, dimmi un'iniziativa tua di successo, l'unico profitto è sta… - monica43073664 : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Ti ho applaudito davanti al televisore, sei stata semplicemente perfetta?????? - GuardamiD : @Chow_Chow_678_ E si tu sei sempre stata migliori degli altri... Se vede infatti i risultati ???????? buona giornata do… -

Ultime Notizie dalla rete : Sei stata

La Provincia di Como

Come riporta Gazzetta dello Sport, Arthur, Bentancur, Rabiot e Ramsey in stagione sono fermi a 2 gol complessivi in 77 partite... e non c’è bisogno di spiegare quanto tutti ...Il ministero dell’Ambiente chiede ufficialmente alla Francia che i cittadini italiani abbiano voce nella consultazione pubblica in corso sui reattori nucleari. Il 3 dicembre 2020, infatti, l’Autorité ...