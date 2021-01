Sci alpino, cancellata la prima prova cronometrata della discesa libera maschile (Di martedì 19 gennaio 2021) Il meteo non promette nulla di buono e così salta la prima prova cronometrata della discesa maschile valida per la Coppa del Mondo di sci alpino in programma a Kitzbuehel, in Austria. Il nuovo programma prevede ora due prove cronometrate mercoledì e giovedì e le due discese venerdì e sabato, con il super-G che si disputerà domenica. Dunque oggi non si gareggia, mentre le due prove cronometrate di mercoledì 20 e giovedì 21 scatteranno alle ore 11.30, lo stesso orario in cui venerdì 22 e sabato 23 si disputeranno le due discese (la prima sarà il recupero di quella cancellata a Wengen). Cambia invece l’orario per il super-G (inizialmente previsto venerdì 22), che domenica 24 scatterà alle ore 10.20. Sono sei i rappresentanti dell’Italia ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Il meteo non promette nulla di buono e così salta lavalida per la Coppa del Mondo di sciin programma a Kitzbuehel, in Austria. Il nuovo programma prevede ora due prove cronometrate mercoledì e giovedì e le due discese venerdì e sabato, con il super-G che si disputerà domenica. Dunque oggi non si gareggia, mentre le due prove cronometrate di mercoledì 20 e giovedì 21 scatteranno alle ore 11.30, lo stesso orario in cui venerdì 22 e sabato 23 si disputeranno le due discese (lasarà il recupero di quellaa Wengen). Cambia invece l’orario per il super-G (inizialmente previsto venerdì 22), che domenica 24 scatterà alle ore 10.20. Sono sei i rappresentanti dell’Italia ...

