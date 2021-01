Roma-Spezia di Coppa Italia stasera su Rai2: dove vederla anche in streaming (Di martedì 19 gennaio 2021) stasera a Roma si gioca Roma-Spezia, penultima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia: la partità sarà trasmessa su Rai2 ed ecco come fare per vederla anche in streaming. In onda stasera su Rai2, dalle 21:00, subito dopo il Tg2, c'è Roma-Spezia, penultima partita degli ottavi di finale di Coppa Italia, che sarà trasmessa in diretta dalla capitale, dallo stadio Olimpico. dove vederla in streaming Sul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vedere Roma-Spezia anche in streaming. La squadra di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 19 gennaio 2021)si gioca, penultima partita degli ottavi di finale di: la partità sarà trasmessa sued ecco come fare perin. In ondasu, dalle 21:00, subito dopo il Tg2, c'è, penultima partita degli ottavi di finale di, che sarà trasmessa in diretta dalla capitale, dallo stadio Olimpico.inSul portale multimediale RaiPlay sarà possibile vederein. La squadra di ...

Sono ufficiali le formazioni di Roma-Spezia, sifda degli ottavi di finale di Coppa Italia, in programma stasera all'Olimpico. Turnover moderato per Paulo Fonseca che cambia sei undicesimi della ...

Dopo il pesante ko nel derby contro la Lazio, la Roma di Paulo Fonseca è chiamata al riscatto questa sera contro lo Spezia, negli ottavi di finale in gara unica della Coppa Italia, con l'obiettivo ...

