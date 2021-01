Roma eliminata in Coppa Italia | Spezia passa 4-2 all’Olimpico

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)(ITALPRESS) – Laè fuori dalla, a pochi giorni dal 3-0 nel derby, la squadra di Fonseca in nove uomini perde 4-2 ai supplementari e vienedalloagli ottavi di finale di, come sei anni fa. C’è l’impresa degli uomini dino che si regalano la sfida al Napoli al Maradona. Al 5? Maggiore penetra in area e cade dopo un contatto con Cristante. L’arbitro Ghersini concede il rigore e Galabinov non sbaglia. Al 15? Kumbulla sbaglia un rinvio, Deiola serve Galabinov che a sua volta gira per Saponara letale col destro per il 2-0 bianconero. La reazione dellac’è prima con Spinazzola con un diagonale che termina largo, poi con Pellegrini ...