**Rdc: Inps, a dicembre +3,3% numero nuclei familiari beneficiari redditi e pensioni** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – Con il mese di dicembre 2020 si registrano 1,25 milioni di nuclei familiari beneficiari di Reddito-Pensione di Cittadinanza, con 2,9 milioni di persone coinvolte e un importo medio di 528 euro. Si tratta di un incremento del 3,3% sul mese precedente (1.249.809 beneficiari rispetto ai 1.209.381 di novembre). Lo rende noto l’Inps in un comunicato. Il 61% dei nuclei percettori con il 65% delle persone coinvolte (764.697 nuclei, 1.871.651persone) risiede al Sud e nelle isole con un importo medio superiore del 7% sulla media nazionale, mentre per i nuclei residenti al Centro (194.127 nuclei, 402.665 persone) e al Nord (290.985 nuclei, 583.930 persone) l’importo risulta inferiore ... Leggi su ildenaro (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – Con il mese di2020 si registrano 1,25 milioni didi Reddito-Pensione di Cittadinanza, con 2,9 milioni di persone coinvolte e un importo medio di 528 euro. Si tratta di un incremento del 3,3% sul mese precedente (1.249.809rispetto ai 1.209.381 di novembre). Lo rende noto l’in un comunicato. Il 61% deipercettori con il 65% delle persone coinvolte (764.697, 1.871.651persone) risiede al Sud e nelle isole con un importo medio superiore del 7% sulla media nazionale, mentre per iresidenti al Centro (194.127, 402.665 persone) e al Nord (290.985, 583.930 persone) l’importo risulta inferiore ...

