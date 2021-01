"Qui non ne parliamo". Antonella Clerici, uno strepitoso schiaffone a Giuseppe Conte: "cacciato" via da Rai 1 (Di martedì 19 gennaio 2021) Antonella Clerici ha dovuto rinunciare alla diretta di È sempre mezzogiorno di lunedì 18 gennaio, dato che Rai 1 ha dovuto modificare il palinsesto per seguire la crisi di governo in corso alla Camera. Alla fine della giornata Giuseppe Conte ha ottenuto la fiducia con 321 voti a favore, ma oggi il premier rischia di non avere la maggioranza assoluta in Senato. Discorsi che però non interessano al programma della Clerici, che oggi è tornata in onda su Rai1 mettendo subito in chiaro una cosa: “Qui non parliamo di politica, non parliamo di crisi di governo, parliamo solo di allegria e di buon umore. Rilassiamoci per un'ora e mezza senza pensare a niente. Oggi pensiamo solo a cucinare, che fa anche un freddo… c'è questo gelo arrivato dalla Russia. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021)ha dovuto rinunciare alla diretta di È sempre mezzogiorno di lunedì 18 gennaio, dato che Rai 1 ha dovuto modificare il palinsesto per seguire la crisi di governo in corso alla Camera. Alla fine della giornataha ottenuto la fiducia con 321 voti a favore, ma oggi il premier rischia di non avere la maggioranza assoluta in Senato. Discorsi che però non interessano al programma della, che oggi è tornata in onda su Rai1 mettendo subito in chiaro una cosa: “Qui nondi politica, nondi crisi di governo,solo di allegria e di buon umore. Rilassiamoci per un'ora e mezza senza pensare a niente. Oggi pensiamo solo a cucinare, che fa anche un freddo… c'è questo gelo arrivato dalla Russia. ...

Ultime Notizie dalla rete : Qui non Asarp sotto sfratto, Trincas: "Noi da qui non andiamo via" Cagliaripad In Senato si rivede Scilipoti: ma non ce l'ho con chi mi chiamava voltagabbana

Con la chiamata di Giuseppe Conte ai volenterosi spunta in Senato anche Domenico Scilipoti, simbolo della stagione dei reponsabili che nel 2010 ...

Renata Polverini: «Il saluto romano? Un fermo immagine. Con Lotti siamo solo amici»

La deputata ex Forza Italia che ha votato la fiducia: «Mi ha cercato chiunque, sono frastornata». E smentisce la liaison con l’ex ministro: «Non scherziamo» ...

