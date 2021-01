Qualcomm annuncia Snapdragon 870, arriva il SoC per i top di gamma 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) Qualcomm l’ha fatto di nuovo. Ad una manciata di mesi dalla presentazione dello Snapdragon 888, la compagnia ha infatti alzato il sipario sullo Snapdragon 870. Il SoC presentato in data odierna, 19 gennaio 2021, rappresenta il processore pensato per gli smartphone top di gamma del 2021 e, ad onor del vero, è dotato di molte caratteristiche che ricordano da vicino quelle del precedente Snapdragon 865 Plus. Stando a quanto si legge sulle pagine del portale Engadget, il Qualcomm Snapdragon 870 vanta come accaduto in passato la scheda grafica Adreno 650 ed il modem X55 5G, mentre passando alla CPU troviamo una Kyro 585, che ha una velocità di click fino a 3,2 GHz, al posto di 3,1 Ghz dello Snapdragon 865 Plus già ... Leggi su optimagazine (Di martedì 19 gennaio 2021)l’ha fatto di nuovo. Ad una manciata di mesi dalla presentazione dello888, la compagnia ha infatti alzato il sipario sullo870. Il SoC presentato in data odierna, 19 gennaio, rappresenta il processore pensato per gli smartphone top didele, ad onor del vero, è dotato di molte caratteristiche che ricordano da vicino quelle del precedente865 Plus. Stando a quanto si legge sulle pagine del portale Engadget, il870 vanta come accaduto in passato la scheda grafica Adreno 650 ed il modem X55 5G, mentre passando alla CPU troviamo una Kyro 585, che ha una velocità di click fino a 3,2 GHz, al posto di 3,1 Ghz dello865 Plus già ...

