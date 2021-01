Prada Cup, meglio due timonieri o avere un tattico? La visione di Luna Rossa, l’intesa Ainslie-Scott, il tracollo di American Magic (Di martedì 19 gennaio 2021) Il primo weekend di Prada Cup ci ha regalato tantissime emozioni: Ineos Uk ha vinto quattro regate risorgendo dalla crisi delle World Series pre-natalizie; American Magic ha scuffiato e ha danneggiato il proprio scafo, vedendosi costretta a 8-10 giorni di lavoro; Luna Rossa vanta un record di due vittorie e altrettante sconfitte, palesando un buon rendimento con vento leggero e qualche criticità di troppo con brezza sostenuta. In tutto questo non bisogna dimenticare la battaglia legale vinta dal sodalizio italiano contro i britannici per il foro usato venerdì (warning pesantissimo, perché al secondo “sgarro” si incombe in una squalifica). Questo e tantissimo altro, come la potenza dell’innovativo sistema di grindering di Ineos Uk e anche l’interessantissimo tema dei timonieri e dei ... Leggi su oasport (Di martedì 19 gennaio 2021) Il primo weekend diCup ci ha regalato tantissime emozioni: Ineos Uk ha vinto quattro regate risorgendo dalla crisi delle World Series pre-natalizie;ha scuffiato e ha danneggiato il proprio scafo, vedendosi costretta a 8-10 giorni di lavoro;vanta un record di due vittorie e altrettante sconfitte, palesando un buon rendimento con vento leggero e qualche criticità di troppo con brezza sostenuta. In tutto questo non bisogna dimenticare la battaglia legale vinta dal sodalizio italiano contro i britannici per il foro usato venerdì (warning pesantissimo, perché al secondo “sgarro” si incombe in una squalifica). Questo e tantissimo altro, come la potenza dell’innovativo sistema di grindering di Ineos Uk e anche l’interessantissimo tema deie dei ...

Corriere : Riscatto Luna Rossa: vince la seconda regata contro American Magic. Conquistato il primo punto - federicodececco : Conto alla rovescia in Nuova Zelanda per le regate della Prada Cup @sole24ore - infoitsport : Prada Cup, le previsioni meteo: vento leggero nel weekend? Luna Rossa sorride. Andrea Zugna: 'Speriamo' - sailyvela : PROCESSO ALLA COPPA #1 L'avvio della Prada Cup. Tra scuffie e indiscrezioni: con Tommaso Chieffi, Mirco Babini, Gan… - Sergio41123031 : sto guardando la Prada American's Cup...in diretta da Auckland, imbarcazioni spettatori, zero mascherine, spettator… -