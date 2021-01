Pirlo | ' Liberiamo la testa | questo non è un bivio | solo una finale E voglio il 10° scudetto'

(Di martedì 19 gennaio 2021) Andreaprima della conferenza stampa passeggia sul prato del Mapei Stadium come quando era un giocatore, forse in cerca di sensazioni positive. La sconfitta con l'Inter ha lasciato scorie ...

Vigilia di Supercoppa Italiana per la Juventus. Dopo il ko di San Siro contro l’Inter, i bianconeri si giocano il titolo domani contro il Napoli. Queste le parole di Andrea Pirlo in conferenza stampa ...Dopo il duro ko contro l'Inter, Andrea Pirlo è intervenuto ai microfoni di Juve TV. 'Ha funzionato poco, fin dall'inizio abbiamo avuto un atteggiamento poco propositivo, eravamo paurosi e la Juve non ...