Phoenix Wright: Ace Attorney si trasforma in un bot dedicato alle discussioni su Reddit (Di martedì 19 gennaio 2021) Un bot di Phoenix Wright: Ace Attorney sta trasformando le discussioni di Reddit in scene di tribunale come se fossero state prese nel gioco. Il bot è stato creato dallo YouTuber Micah che ne ha caricato un video in azione, usando come esempio il subReddit r/confession. Nel video, l'avvocato difensore Phoenix Wright e il pubblico ministero Miles Edgeworth interpretano un argomento trovato nei commenti di un post. Anche Maya Fey fa la sua comparsa proprio vestendo i panni di un altro utente che si è introdotto nel thread. Micah spiega come funziona il bot alla fine del suo video affermando che il bot verifica prima i Redditor più comuni nella catena dei commenti e applica quello più comune a Phoenix e ...

