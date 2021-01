Nei dati dei contagi entrano i tamponi rapidi A Bergamo calano i positivi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Ed eccoci all’ormai consueto report settimanale che riassume isalienti e la situazione del Covid-19 a, in Lombardia, in Italia e nel mondo relativi al periodo compreso tra il 12 e il 18 gennaio. Da venerdì 15 gennaio la comunicazione relativa ai test effettuati registra un’importante variazione: aimolecolari, gli unici fino a quel giorno riconosciuti per la diagnosi di Covid-19, si affiancano i testdi ultima generazione, come previsto dalla Circolare del Ministero della Salute “Aggiornamento della definizione di caso Covid-19 e strategie di testing” dello scorso 8 gennaio 2021. Quello che vedremo d’ora in avanti non sarà quindi un reale incremento deieseguiti: gli stessi test venivano infatti effettuati anche nei mesi scorsi, ma non conteggiati ufficialmente ...