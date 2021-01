Moratti: "Inter, la vittoria sulla Juve è una bella sensazione. L'addio di Suning?Mi spiacerebbe molto" (Di martedì 19 gennaio 2021) Dalla vittoria dell'Inter sulla Juventus fino al possibile addio di Suning: parola a Massimo Moratti Leggi su 90min (Di martedì 19 gennaio 2021) Dalladell'ntus fino al possibiledi Suning: parola a Massimo

AC_1908 : RT @marifcinter: Moratti: “Non ricompro l’Inter, certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona sola” - Simplyciccio : RT @marifcinter: Moratti: “Non ricompro l’Inter, certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona sola” - Notiziedi_it : Moratti “Zhang via dall’Inter? Ma io non la riprendo” - Bianca34874951 : RT @marifcinter: Moratti: “Non ricompro l’Inter, certi club hanno dimensioni che non sono più consentite a una persona sola” - sportli26181512 : #Governance #Notizie Moratti: «All’Inter serve un’azienda non un fondo»: Moratti Inter Suning fondo Bc Partners – «… -