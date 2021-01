Milan non ancora campione d'inverno. Perché l'Inter di Conte ha ancora una chance (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA - Nonostante le tante assenze il Milan di Stefano Pioli sbanca la Sardegna Arena con un perentorio 2-0 conquistato grazie alla doppietta di un ritrovato Zlatan Ibrahimovic , al rientro dal primo ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 gennaio 2021) ROMA - Nonostante le tante assenze ildi Stefano Pioli sbanca la Sardegna Arena con un perentorio 2-0 conquistato grazie alla doppietta di un ritrovato Zlatan Ibrahimovic , al rientro dal primo ...

DiMarzio : calciomercato @acmilan: ok definitivo per #Mandzukic, già domani previsto l’arrivo a Milano (6 mesi con opzione), p… - AntoVitiello : #Milan, prestazione da leader per #Ibrahimovic, ma non fa piu notizia. Grande scoperta #Kalulu, sempre affidabile e… - ZZiliani : E dire che sarebbe bastato ritardare i tamponi, far multare il medico di 1500 euro e il club di 4000 e a Cagliari… - andrej310192 : @deliux9 @AndreaF21413707 @il_gentlemaw A norma di regolamento, se l’Inter vince ad Udine ed il Milan perde con l’A… - __missmich : RT @Alenize82: I tifosi del #Milan non sono più abituati, ormai da anni, a veleggiare in testa alla classifica. Non ricordano che, chiunque… -