L'ex moglie di Conte: "Umiltà nel suo discorso. Renzi? Non apprezzo cinismo e inaffidabilità" (Di martedì 19 gennaio 2021) ?Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Ma per mia natura non apprezzo le persone troppo spregiudicate e le espressioni eccessive di cinismo e di inaffidabilità, neanche in politica, dove pure in un certo grado sono fisiologiche. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia simpatico a una buona parte degli italiani??. A parlare al Corriere della Sera è Valentina Fico, ex moglie del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Sul discorso del premier alla Camera, la Fico dice di aver apprezzato “il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’Umiltà nell’ammettere che non tutto è stato perfetto”, chiedendo il supporto del Parlamento per affrontare la crisi sanitaria ed economica. A chi le domanda se Conte ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 gennaio 2021) ?all’inizio della carriera politica mi piaceva. Ma per mia natura nonle persone troppo spregiudicate e le espressioni eccessive die di, neanche in politica, dove pure in un certo grado sono fisiologiche. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia simpatico a una buona parte degli italiani??. A parlare al Corriere della Sera è Valentina Fico, exdel presidente del Consiglio Giuseppe. Suldel premier alla Camera, la Fico dice di aver apprezzato “il richiamo alla coesione e alla responsabilità, l’nell’ammettere che non tutto è stato perfetto”, chiedendo il supporto del Parlamento per affrontare la crisi sanitaria ed economica. A chi le domanda se...

Corriere : «Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Comunque il mio parere non conta, ma temo che ormai non sia s… - veneziana4 : #coronavirus, l'ex moglie di #conte: lo incoraggio in privato che detto tra parentesi potrebbe voler dire: non mi d… - Cesare14931834 : RT @frustametafora: #18gennaio 2021: il giorno in cui il #M5S si mangiò il #PD Per disfarsi di #Renzi, il #PD si concede definitivamente a… - Italia_Notizie : Valentina Fico, l’ex moglie di Conte: «Lo incoraggio in privato. Renzi? I cinici non li apprezzo» - gismondifr : Gran pezzo di giornalismo oggi sul Corriere online. Un'intervista di alto valore politico con la EX moglie di Conte… -

Ultime Notizie dalla rete : moglie Conte Valentina Fico, l’ex moglie di Conte: «Lo incoraggio in privato. Renzi? I cinici non li apprezzo» Corriere della Sera L'ex moglie di Conte: "Umiltà nel suo discorso. Renzi? Non apprezzo cinismo e inaffidabilità"

?Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Ma per mia natura non apprezzo le persone troppo spregiudicate e le espressioni eccessive di cinismo e di inaffidabilità, neanche in politica, dov ...

Inter, un sardo alla conquista dell’Europa: Barella è già una certezza

Tra le tante note positive, emerge, per l’ennesima volta, un’altra grandissima partita di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo potrebbe benissimo essere il prototipo di giocatore che, nel giro di p ...

?Renzi all’inizio della carriera politica mi piaceva. Ma per mia natura non apprezzo le persone troppo spregiudicate e le espressioni eccessive di cinismo e di inaffidabilità, neanche in politica, dov ...Tra le tante note positive, emerge, per l’ennesima volta, un’altra grandissima partita di Nicolò Barella. Il centrocampista sardo potrebbe benissimo essere il prototipo di giocatore che, nel giro di p ...