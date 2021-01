Juventus, conferenza Danilo: «Niente scuse, abbiamo una rosa competitiva» (Di martedì 19 gennaio 2021) conferenza stampa Danilo: le dichiarazioni pre Napoli in Supercoppa. Il difensore brasiliano presenta la sfida del Mapei Stadium Danilo, difensore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di Supercoppa tra la Juve e il Napoli in programma mercoledì alle ore 21 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le sue parole. CONCENTRAZIONE – «Dobbiamo essere più concentrati dal primo minuto fino alla fine, rispetto a domenica. In queste partite serve coraggio, ma abbiamo già dimostrato di avere una squadra forte». scuse – «Non siamo qui a cercare scuse. abbiamo una rosa competitiva con giocatori che possono fare bene e dare tutto per vincere. Niente alibi, ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021)stampa: le dichiarazioni pre Napoli in Supercoppa. Il difensore brasiliano presenta la sfida del Mapei Stadium, difensore della, ha parlato instampa per presentare il match di Supercoppa tra la Juve e il Napoli in programma mercoledì alle ore 21 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Le sue parole. CONCENTRAZIONE – «Dobbiamo essere più concentrati dal primo minuto fino alla fine, rispetto a domenica. In queste partite serve coraggio, magià dimostrato di avere una squadra forte».– «Non siamo qui a cercareunacon giocatori che possono fare bene e dare tutto per vincere.alibi, ...

