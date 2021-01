Infortunati Sampdoria: come stanno Gabbiadini e Ferrari (Di martedì 19 gennaio 2021) La Sampdoria ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista del match di domenica contro il Parma: la situazione Infortunati La Sampdoria ha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista del match di domenica sera al Tardini contro il Parma. Doppia seduta per i Manolo Gabbiadini e Alex Ferrari: nel corso della mattinata i due hanno svolto un lavoro di recupero agonistico in palestra, per poi spostarsi nel pomeriggio sul campo. Da segnalare il primo lavoro aerobico in assoluto per l’attaccante e lavori tecnici per l’ex Verona. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 gennaio 2021) Laha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista del match di domenica contro il Parma: la situazioneLaha ripreso questo pomeriggio gli allenamenti in vista del match di domenica sera al Tardini contro il Parma. Doppia seduta per i Manoloe Alex: nel corso della mattinata i due hanno svolto un lavoro di recupero agonistico in palestra, per poi spostarsi nel pomeriggio sul campo. Da segnalare il primo lavoro aerobico in assoluto per l’attaccante e lavori tecnici per l’ex Verona. Leggi su Calcionews24.com

