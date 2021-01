Il danno oltre alla beffa: la maestra no - vax non aveva neanche il diploma per insegnare (Di martedì 19 gennaio 2021) Diceva ai bambini di non mettere la mascherina e non la usava durante le lezioni. La supplente negazionista di Treviso, scoperta qualche giorno fa dopo le segnalazioni dei genitori, non era ... Leggi su globalist (Di martedì 19 gennaio 2021) Diceva ai bambini di non mettere la mascherina e non la usava durante le lezioni. La supplente negazionista di Treviso, scoperta qualche giorno fa dopo le segnalazioni dei genitori, non era ...

returnofthema13 : RT @globalistIT: - globalistIT : - Salvato95551627 : RT @ilnapolionline: Ufficiale - Oltre il danno la beffa: Insigne multato per simulazione! - - ilnapolionline : Ufficiale - Oltre il danno la beffa: Insigne multato per simulazione! - - ale_poggia : RT @filippomaturi: La vera emergenza per il futuro dell’Italia non è solo la pandemia, ma il rischio che questo governo bruci oltre 200 mil… -