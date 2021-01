Governo | Mirabelli Pd a Renzi | ' crisi non risolve nessuno dei problemi elencati'

(Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Lanonneanche uno deiche ha elencato". Lo dice Francodel Pd al Senato rivolgendosi a Matteo. "Non capisco come sia possibile non riconoscere, per una forza che li ha condivisi e sostenuti, gli interventi che hanno restituito credibilità all'Italia in Europa, che hanno ridotto le tasse sul lavoro, che hanno cambiato i decreti sicurezza rafforzando i diritti umani e civili e che ha saputo organizzare una campagna vaccinale all'avanguardia in Europa". "Nelle parole del presidente del Consiglio - ha aggiunto - abbiamo ritrovato una comune consapevolezza della necessità di un salto di qualità, perchè non tutto è andato bene con troppi ritardi e troppe lentezze. Serve un patto di legislatura che ci consenta di dare una prospettiva al ...

