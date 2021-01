Governo: Conte, 'dopo pandemia riflessione su revisione titolo V Costituzione' (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'esperienza della pandemia impone anche un'attenta, meditata e pacata riflessione sulla revisione del titolo V della Parte II della Costituzione" sul rapporto tra Stato e Regioni. Lo dice il premier Giuseppe Conte in Aula al Senato. "Lavoriamo tutti insieme - invita il presidente del Consiglio - meditiamo insieme sul riparto delle competenze legislative di Stato e Regioni, come pure alla individuazione di meccanismi e istituti che consentano di coordinare più efficacemente il rapporto tra i diversi livelli di Governo. In questo Contesto, occorre garantire e tutelare, con la massima intensità, le autonomie speciali e le minoranze linguistiche". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "L'esperienza dellaimpone anche un'attenta, meditata e pacatasulladelV della Parte II della" sul rapporto tra Stato e Regioni. Lo dice il premier Giuseppein Aula al Senato. "Lavoriamo tutti insieme - invita il presidente del Consiglio - meditiamo insieme sul riparto delle competenze legislative di Stato e Regioni, come pure alla individuazione di meccanismi e istituti che consentano di coordinare più efficacemente il rapporto tra i diversi livelli di. In questosto, occorre garantire e tutelare, con la massima intensità, le autonomie speciali e le minoranze linguistiche".

