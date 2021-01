**Governo: 10 giorni per puntellarlo, bivio rimpasto o Conte ter in attesa 'stampella'** (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Dieci giorni per puntellare il governo, arrivando a una maggioranza salda al Senato, che consenta di andare avanti evitando il Vietnam nelle commissioni parlamentari. A quanto apprende l'Adnkronos, Giuseppe Conte e i suoi fedelissimi hanno ben in mente la roadmap: chiudere la partita, tutta in salita dopo l'uscita di Iv, entro fine mese, non un giorno di più. Mantenendo nel frattempo l'interim dell'Agricoltura, casella orfana dopo l'addio di Teresa Bellanova, per poi fare -una volta rafforzato il pallottoliere delle due Camere- un rimpasto sostanzioso o un Conte ter, ipotesi che non è affatto naufragata, anzi, aleggia nell'aria ed è, per alcuni ministri, l'unica possibilità per uscire dalle secche. Dieci giorni, anche se c'è chi teme di averne anche meno, perché per il ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 gennaio 2021) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - Dieciper puntellare il governo, arrivando a una maggioranza salda al Senato, che consenta di andare avanti evitando il Vietnam nelle commissioni parlamentari. A quanto apprende l'Adnkronos, Giuseppee i suoi fedelissimi hanno ben in mente la roadmap: chiudere la partita, tutta in salita dopo l'uscita di Iv, entro fine mese, non un giorno di più. Mantenendo nel frattempo l'interim dell'Agricoltura, casella orfana dopo l'addio di Teresa Bellanova, per poi fare -una volta rafforzato il pallottoliere delle due Camere- unsostanzioso o unter, ipotesi che non è affatto naufragata, anzi, aleggia nell'aria ed è, per alcuni ministri, l'unica possibilità per uscire dalle secche. Dieci, anche se c'è chi teme di averne anche meno, perché per il ...

