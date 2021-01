Demiral (e altri 4) out: ecco i dubbi e le certezze di Pirlo per la sfida col Napoli (Di martedì 19 gennaio 2021) Se il Napoli recupera Petagna, nella Supercoppa Italiana di domani sera, la Juve perde invece Demiral, vittima di una ricaduta di un precedente infortunio, oltre al trio che ancora è alle prese col ... Leggi su gazzetta (Di martedì 19 gennaio 2021) Se ilrecupera Petagna, nella Supercoppa Italiana di domani sera, la Juve perde invece, vittima di una ricaduta di un precedente infortunio, oltre al trio che ancora è alle prese col ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Demiral (e altri 4) out: ecco i dubbi e le certezze di #Pirlo per la sfida col Napoli - franco_zanco : @Sgang198 @ContinassaMech Uno che non arrivi dalla serie C a giocare il derby d'Italia possibilmente ?? però vabbé c… - sportli26181512 : Demiral (e altri 4) out: ecco i dubbi e le certezze di Pirlo per la sfida col Napoli: Demiral (e altri 4) out: ecco… - Gazzetta_it : #Demiral (e altri 4) out: ecco i dubbi e le certezze di #Pirlo per la sfida col Napoli - gabri1901 : @BStreaming_IT De Light CR7 Kulusevsky anche per l'età. gli altri ? Betancur mkennie rabiot demiral bonucci chielli… -