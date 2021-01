Del doman non c’è certezza, quanto è bella par condicio (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Comunque sia, il possibile ricorso alla scadenza elettorale è tornato nel novero delle cose di questo mondo. Sarà quel che sarà. Tuttavia, è davvero il momento di attrezzarsi con regole finalmente aggiornate, volte a preservare le pari opportunità tra le diverse forze in campo. La legge n.28 del 2000 sarà un po’ desueta per ciò che attiene alla rete, ma i regolamenti applicativi lo sono ancor di più. Tanto più in relazione all’attività di monitoraggio delle presenze in video e … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Comunque sia, il possibile ricorso alla scadenza elettorale è tornato nel novero delle cose di questo mondo. Sarà quel che sarà. Tuttavia, è davvero il momento di attrezzarsi con regole finalmente aggiornate, volte a preservare le pari opportunità tra le diverse forze in campo. La legge n.28 del 2000 sarà un po’ desueta per ciò che attiene alla rete, ma i regolamenti applicativi lo sono ancor di più. Tanto più in relazione all’attività di monitoraggio delle presenze in video e … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

pietroraffa : @lageloni che del doman non v'è certezza - reginafiordelis : @Rosanna63665558 Lui del doman ha certezza? - Paola_zrz : RT @Libero_official: Paola #Binetti dell'#Udc chiude a metà sulla fiducia a Giuseppe #Conte: 'Oggi non sostengo il governo. Del doman non v… - avatar1dory : RT @Libero_official: Paola #Binetti dell'#Udc chiude a metà sulla fiducia a Giuseppe #Conte: 'Oggi non sostengo il governo. Del doman non v… - SoniaLaVera : RT @Libero_official: Paola #Binetti dell'#Udc chiude a metà sulla fiducia a Giuseppe #Conte: 'Oggi non sostengo il governo. Del doman non v… -

Ultime Notizie dalla rete : Del doman E, forse, ora del doman v’è certezza LA NAZIONE Coronavirus, il bollettino di oggi: 10.497 nuovi casi e 603 morti

Non si escludono sorprese al momento del voto. Nencini sta riflettendo: "I socialisti valuteranno la proposta di Conte". Binetti (Udc): ...

Crisi di governo, Conte e il discorso bis al Senato. Poche contestazioni, gli applausi sono per Liliana Segre

Il presidente del Consiglio rilegge a Palazzo Madama, con qualche inciso, il discorso pronunciato già alla Camera. Parte qualche fischio e un accenno ...

Non si escludono sorprese al momento del voto. Nencini sta riflettendo: "I socialisti valuteranno la proposta di Conte". Binetti (Udc): ...Il presidente del Consiglio rilegge a Palazzo Madama, con qualche inciso, il discorso pronunciato già alla Camera. Parte qualche fischio e un accenno ...