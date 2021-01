Cyberpunk 2077 e i guai legali di CD Projekt: 'ci difenderemo vigorosamente' (Di martedì 19 gennaio 2021) CD Projekt ha affermato che "intraprenderà un'azione vigorosa per difendersi" contro la seconda azione legale (su un totale di 5 class action) intentata contro la compagnia dopo il disastroso lancio di Cyberpunk 2077. La conferma della causa arriva solo tre settimane dopo la presentazione del primo reclamo derivante dal pessimo stato del gioco sulle console old-gen. Lo studio ha confermato la seconda causa in un annuncio pubblicato alla fine della scorsa settimana. CD Projekt non ha parlato nel dettaglio delle specifiche del reclamo, ma ha affermato che "il contenuto, inclusi l'oggetto e l'ambito", è lo stesso di quello presentato a dicembre. Questa causa, secondo un comunicato stampa dello studio legale Rosen, afferma che CD Projekt "ha fatto dichiarazioni false e / o fuorvianti" su ... Leggi su eurogamer (Di martedì 19 gennaio 2021) CDha affermato che "intraprenderà un'azione vigorosa per difendersi" contro la seconda azione legale (su un totale di 5 class action) intentata contro la compagnia dopo il disastroso lancio di. La conferma della causa arriva solo tre settimane dopo la presentazione del primo reclamo derivante dal pessimo stato del gioco sulle console old-gen. Lo studio ha confermato la seconda causa in un annuncio pubblicato alla fine della scorsa settimana. CDnon ha parlato nel dettaglio delle specifiche del reclamo, ma ha affermato che "il contenuto, inclusi l'oggetto e l'ambito", è lo stesso di quello presentato a dicembre. Questa causa, secondo un comunicato stampa dello studio legale Rosen, afferma che CD"ha fatto dichiarazioni false e / o fuorvianti" su ...

