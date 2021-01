Covid, così lo smart watch può aiutare la diagnosi: allo studio due app per scoprire un'infezione virale ancor prima dei sintomi (Di martedì 19 gennaio 2021) Funzionano come un termometro intelligente, rivelando nel ritmo cardiaco le anomalie tipiche di un'attivazione del sistema immunitario. Su un campione di 5.300 partecipanti, identificati 26 positivi su 32 infetti. Le ricerche della Stanford University School of Medicine e del... Leggi su repubblica (Di martedì 19 gennaio 2021) Funzionano come un termometro intelligente, rivelando nel ritmo cardiaco le anomalie tipiche di un'attivazione del sistema immunitario. Su un campione di 5.300 partecipanti, identificati 26 positivi su 32 infetti. Le ricerche della Stanford University School of Medicine e del...

