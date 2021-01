Conte: "Senza i numeri governo a casa". Ed è duello con Renzi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - In Aula della Camera, nella prima due giorni che decreteranno la sopravvivenza del suo governo, Giuseppe Conte non aveva mai citato Matteo Renzi. Né il premier aveva riservato a Italia viva affondi e colpi diretti. Al Senato, invece, nelle repliche al dibattito sulla fiducia, il presidente del Consiglio - forse anche complice il fatto che poco prima a lanciare l'affondo era stato direttamente Renzi guardandolo in faccia dai banchi di palazzo Madama - cita espressamente "il senatore di Italia viva Matteo Renzi" e si toglie qualche sassolino dalle scarpe e risponde fermo, ma per le rime. La premessa sembra essere una replica all'accusa di "arrocco". Scandisce Conte: "Se questo governo non avrà i numeri andrò a casa". Quindi, cita la Costituzione e alla difesa di Iv che ha sempre ... Leggi su agi (Di martedì 19 gennaio 2021) AGI - In Aula della Camera, nella prima due giorni che decreteranno la sopravvivenza del suo, Giuseppenon aveva mai citato Matteo Renzi. Né il premier aveva riservato a Italia viva affondi e colpi diretti. Al Senato, invece, nelle repliche al dibattito sulla fiducia, il presidente del Consiglio - forse anche complice il fatto che poco prima a lanciare l'affondo era stato direttamente Renzi guardandolo in faccia dai banchi di palazzo Madama - cita espressamente "il senatore di Italia viva Matteo Renzi" e si toglie qualche sassolino dalle scarpe e risponde fermo, ma per le rime. La premessa sembra essere una replica all'accusa di "arrocco". Scandisce: "Se questonon avrà iandrò a". Quindi, cita la Costituzione e alla difesa di Iv che ha sempre ...

