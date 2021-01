Conte al Senato: «Iv ha scelto l’aggressione. C’è problema numeri, se non ci sono governo a casa». Renzi: «Serve esecutivo più forte» (Di martedì 19 gennaio 2021) I numeri sulla carta restano inchiodati tra i 151 e i 155 sì. Lontani dalla maggioranza assoluta a quota 161. Pier Ferdinando Casini del gruppo Per le Autonomie e Mario Monti del Misto hanno annunciato che voteranno la fiducia. Alcuni ex cinquestelle come Gregorio De Falco daranno il loro sostegno. Il socialista Nencini temporeggia. Leggi su ilsole24ore (Di martedì 19 gennaio 2021) Isulla carta restano inchiodati tra i 151 e i 155 sì. Lontani dalla maggioranza assoluta a quota 161. Pier Ferdinando Casini del gruppo Per le Autonomie e Mario Monti del Misto hanno annunciato che voteranno la fiducia. Alcuni ex cinquestelle come Gregorio De Falco daranno il loro sostegno. Il socialista Nencini temporeggia.

Ultime Notizie dalla rete : Conte Senato Conte al Senato Diretta «Iv ha scelto via degli attacchi». Renzi: serve governo più forte. Casini e Monti voteranno sì. Bonino no. Iv si asterrà Il Messaggero Conte: "Se non ci sono i numeri, questo governo va a casa"

"Certo che c’è un problema di numeri, se questi numeri non ci sono questo governo va a casa". Così il premier Giuseppe Conte, prima della richiesta del voto di fiducia al Sena ...

Renzi è riuscito a ricompattare i Cinque stelle

È la battuta con la quale un parlamentare M5s spiega lo stato d'animo con il quale al Senato e alla Camera si sta affrontando ... M5s fa cordone intorno a Conte, come lo ha fatto nei giorni scorsi.

