Cinisello | assembramenti di adolescenti In una sera 23 multati

(Di martedì 19 gennaio 2021)Balsamo (Milano) 19 gennaio 2021 " Ventitréfermati e sanzionati in una solata per violazione delle regole anti - Covid. Ha tutto il sapore di una retata, ma in realtà è lo ...

Ultime Notizie dalla rete : Cinisello assembramenti

Il Giorno

Cinisello Balsamo (Milano) 19 gennaio 2021 – Ventitré adolescenti fermati e sanzionati in una sola serata per violazione delle regole anti-Covid. Ha tutto il sapore di una retata, ma in realtà è lo sp ...Novità per i Cimiteri cittadini. La Giunta ha approvato i progetti di manutenzione straordinaria e adeguamento alla normativa relativi ai cimiteri comunali di Cinisello, in via dei Crisantemi 2, e di ...