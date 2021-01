Boncinelli e Odifreddi tra gli ospiti di “BergamoScienceCenter Digital Edition”

Leggi su bergamonews

(Di martedì 19 gennaio 2021) Al via la nuova stagione d’incontri organizzati dall’Associazione BergamoScienza dedicati ai temi più contemporanei e accattivanti della scienza e dell’attualità per un pubblico sempre più curioso e appassionato di scienza, in programma da gennaio a settembre 2021, con dirette streaming sui canali social della manifestazione, il giovedì alle 18:30. Come avvenuto per l’edizione passata del Festival, l’emergenza sanitaria non ferma le attività delche, mettendo al primo posto la sicurezza del suo pubblico, si spostano sul web per una versione interamente online, in attesa di tornare ad ospitare le iniziative nella “casa” di BergamoScienza e luogo della divulgazione della cultura scientifica della città. In attesa dell’edizione 2021 del Festival BergamoScienza, che si svolgerà dal 2 al 17 ottobre 2021, l’Associazione, convinta che conoscere i ...